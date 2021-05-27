Украина

Первый этап подготовки пройдет в Святошино, а решение по зарубежным сборам будет принято позже.

Руководитель службы управления Шахтера Евгений Чупрун рассказал о том, когда "горняки" выйдут из отпуска, а также прокомментировал знакомство с новым главным тренером донецкой команды Роберто Де Дзерби.

"Команда собирается 14 июня и первый этап подготовки проведет в Святошино. О зарубежных сборах и сроках проведения решение примет главный тренер в ближайшее время.

Знакомство с Де Дзерби? У нас была возможность посетить Святошино, где главный тренер мог оценить возможности инфраструктуры. Осмотрели помещения, футбольные поля. Со стороны Де Дзерби были определенные комментарии и пожелания, которые мы зафиксировали и обязательно учтем при подготовке к новому сезону. Также побывали на НСК Олимпийский, посмотрели, как ведутся подготовительные работы по реконструкции газона. Думаю, тренера и его помощников в первую очередь впечатлил масштаб арены.

Пожелания Де Дзерби? Когда приходит новый тренерский штаб, всегда есть определенные нюансы, которые нужно обсудить. В основном они касаются деятельности команды, особенностей организации тренировок, видеоанализа, инфраструктуры для фитнеса и так далее. Также был контакт с помощниками, обсуждались детали, которые позволят максимально эффективно вступить в тренировочный процесс, когда команда выйдет из отпуска", — приводит слова Чупруна пресс-служба Шахтера.

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