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Наставник Барселоны прокомментировал исход поединка против Атлетико для его команды.

В центральном поединке восьмого тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона без особых шансов уступила мадридскому Атлетико на его поле (0:2).

Атлетико — Барселона 2:0 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, главный тренер "блаугранас" Рональд Куман подвел итоги очередному неудачному противостоянию для его коллектива.

"Мы заслуживали большего от этой игры, но не воспользовались своими возможностями. Мы предоставили соперникам слишком много свободного пространства в эпизодах с пропущенными голами. Должным образом не накрыли Лемара при первом взятии ворот со стороны Атлетико. Подобные ошибки недопустимы на таком уровне.

Когда травмированные вернутся в строй, мы заиграем в более качественный футбол. Игроки в лазарете обладают качеством выше, чем те, которые у нас присутствуют в обойме сейчас. Нам не хватает глубины атаки, Мемфис Депай старается закрывать эту брешь. Барселоне необходимо создавать открытое пространство, что особенно важно против такого соперника, как Атлетико. Это такая команда, против которой возникнет две-три возможности, и их точно надо реализовывать.

Могу только поблагодарить Лапорту за его слова о доверии перед игрой. Если у вас нет уверенности в том, что кто-то стоит у вас за спиной, то сложно спокойно работать. Так будет лучше для всех. Отныне, мы имеем представление, как ситуация будет развиваться в ближайшее время. Нужно время, а результаты обязательно придут.

Мы много говорили с президентом накануне игры по поводу моей дальнейшей работы. Я попросил его прояснить ситуацию. Это важно не только для меня, но и для парней в раздевалке. Перед Барсой стоит задача побеждать в каждом матче, и я это прекрасно понимаю. Давление на меня полностью обусловлено этой задачей. Однако, я остался полностью доволен решением Лапорты", — заключил нидерландский специалист.

В следующем туре каталонская Барселона сыграет домашний матч против Валенсии.