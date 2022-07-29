Матч розпочнуть футболісти, які не вийшли з перших хвилин проти Фенербахче.
Динамо Київ
29 липня 2022, 21:26
Київське Динамо оголосило стартовий склад на благодійний матч проти англійського Евертона, який розпочнеться о 21:45.
Нещерет — Кравченко, Бурда, Сирота, Вівчаренко – Андрієвський, Шепелєв – Караваєв, Гармаш, Антюх – Ванат
Зазначимо, що ірисок на гру з капітанською пов'язкою виведе наш співвітчизник Віталій Миколенко.
На нашому сайті можна подивитися онлайн відеотрансляцію товариського матчу за участі "біло-синіх".