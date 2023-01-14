Український фахівець знайшов собі нове місце роботи.
ОЛЕКСАНДР ПЕТРАКОВ, ФОТО УАФ
14 січня 2023, 00:34
Олександр Петраков напередодні залишив посаду головного тренера збірної України після завершення його контракту.
Як стало відомо журналісту Грачу Хачатряну, Олександр Петраков вже очолив збірну Вірменії. Офіційних подробиць поки що немає.
Вірменія залишилась без головного тренера 30 вересня після того, як команда звільнила Хоакіна Капарроса після поразки збірній Україні (0:5).
Раніше Петраков дав свій прощальний коментар на чолі головного тренера збірної України.