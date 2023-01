Олександр Петраков напередодні залишив посаду головного тренера збірної України після завершення його контракту.

Як стало відомо журналісту Грачу Хачатряну, Олександр Петраков вже очолив збірну Вірменії. Офіційних подробиць поки що немає.

