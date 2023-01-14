Україна

Український фахівець знайшов собі нове місце роботи.

Олександр Петраков напередодні залишив посаду головного тренера збірної України після завершення його контракту.

Як стало відомо журналісту Грачу Хачатряну, Олександр Петраков вже очолив збірну Вірменії. Офіційних подробиць поки що немає.

🚨 Oleksandr Petrakov — is the new Armenia national team head coach (via AFF & MS)#Armenia @ZoryaLondonsk pic.twitter.com/Nr5ZnDRVI6 — Hrach Khachatryan (@hrachoff) January 13, 2023

Вірменія залишилась без головного тренера 30 вересня після того, як команда звільнила Хоакіна Капарроса після поразки збірній Україні (0:5).

Раніше Петраков дав свій прощальний коментар на чолі головного тренера збірної України.