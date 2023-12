Прес-служба іспанської Ла Ліги опублікувала імена претендентів на нагороду "найкраща взаємодія" за підсумками грудня.

До номінантів увійшла українська зв'язка — Віктор Циганков та Артем Довбик, які організували гол Жирони у ворота Барселони (4:2).

Серед інших претендентів — Іньїго Лєкуе та Ніко Вільямс з Атлетіка в матчі проти Атлетіко (2:0), а також Жоау Феліш та Рафінья з Барселони у матчі проти того ж Атлетіко (1:0).

Vote for the 𝐏𝐋𝐀𝐘 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐇 for December in #LALIGAEASPORTS! 👇



🦁 Lekue & @willliamsssnico.

🇺🇦 Tsygankov & Dovbyk.

✨ Raphinha & @joaofelix70.#LALIGAPLAYOFTHEMONTH | @VisitSaudi#PREMIOSLALIGA