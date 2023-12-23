Україна

Українці організували гол у ворота Барселони.

Прес-служба іспанської Ла Ліги опублікувала імена претендентів на нагороду "найкраща взаємодія" за підсумками грудня.

До номінантів увійшла українська зв'язка — Віктор Циганков та Артем Довбик, які організували гол Жирони у ворота Барселони (4:2).

Серед інших претендентів — Іньїго Лєкуе та Ніко Вільямс з Атлетіка в матчі проти Атлетіко (2:0), а також Жоау Феліш та Рафінья з Барселони у матчі проти того ж Атлетіко (1:0).

Раніше повідомлялося, що Довбик претендує на звання найкращого гравця місяця у Ла Лізі за підсумками грудня.