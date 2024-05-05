Україна

Кияни здобули дуже впевнену перемогу 5:0.

Півзахисник Динамо Володимир Бражко прокоментував домашню перемогу над Колосом (5:0) у рамках 27-го туру УПЛ.

"Що тренер сказав вам у перерві? Та нічого особливого, звичайні підказки. Плюс розізлилися самі на себе, адже так грати не можна. Вийшли на другий тайм, забили швидкий м’яч, потім другий, третій, пішла гра.

Ми бачили, як вони в першому таймі розігрували м’яч й у цілому контролювали гру. Дуже сподобалася команда, видно малюнок гри. Це перший матч із новим тренером, тож, думаю, команда буде лише додавати.

- Чи можна сказати, що перший забитий м’яч змінив гру? Звичайно. Колос трохи розкрився, ми використовували простір між лініями, другий-третій м’ячі забили. Після цього гра вже була під нашим контролем.

Шахтар? Треба з холодною головою підходити до цього матчу. Це звичайний матч, але при цьому всі розуміють його важливість", — сказав Бражко.