Україна

Тренер прокоментував трансфери гравців в команду.

Головний тренер Полісся Імад Ашур висловив думку стосовно комплектації команди влітку.

"Чи бачу я кістяк команди? Мені дуже ускладнюють цей процес гравці, бо переважна більшість гравців відповідають рівню і бажанню", — цитує тренера офіційний сайт клубу.

"Тому, враховуючи той факт, що в нас на папері зараз є по 2 повноцінні гравці на позицію, ця конкуренція дуже здорова – не тільки на папері, а й на полі так само. Тому поки дуже важко.

І що я точно знаю, що якщо в якийсь момент щось піде не за планом – бо є речі, на які ми не можемо вплинути: травми чи щось ще, – то в нас будуть ті, хто готові це компенсувати, незалежно від того, хто це конкретно.

Наразі потрібно трохи більше часу, тому що все рівно питання втоми нам не дає побачити, можливо, більш глибокі або більш конкретні деталі кожного гравця. Але якщо така конкуренція буде й надалі, то в мене завжди буде головний біль – приємний, можливо, але тим не менше".

Також Полісся купило Гіоргі Майсурадзе.