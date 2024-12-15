Україна

В організації "щиро шкодують" про "ненавмисний інцидент".

ФІФА відповіла на лист УАФ, адресований генсеку організації Матіасу Графстрьому й генсеку УЄФА Теодору Теодорідісу щодо помилки в зображення карти України під час трансляції церемонії жеребкування європейської частини відбору чемпіонату світу-2026.

У ФІФА зазначили, що на даний момент із цього питання вже проводиться внутрішня перевірка задля уникнення подібних проблем у майбутньому. Організація усвідомлює делікатність ситуації, додаючи, що вона була ненавмисною.

"Ми підтверджуємо отримання вашого листа від 13 грудня 2024 року та хочемо подякувати вам за те, що звернули нашу увагу на зазначене питання. Ми з глибокою повагою ставимося до занепокоєння, висловленого Українською асоціацією футболу і розуміємо чутливість даного питання.

Інфографічна карта, про яку йдеться, була розроблена третьою стороною — зовнішнім підрядником з надання відповідних послуг. Виявивши проблему, ми негайно здійснили кроки для вирішення ситуації, зокрема вжили заходів для видалення зображення з обігу. Крім того, ми проводимо внутрішню перевірку, аби переконатися, що такі помилки не повторяться в майбутньому.

Ми цілком усвідомлюємо делікатність цього питання, і хоча інцидент був ненавмисним, ми щиро шкодуємо про будь-яку моральну шкоду, яку він міг заподіяти, і цінуємо ваше розуміння навзаєм, оскільки ми з усією відповідальністю працюємо над вирішенням цієї ситуації.

Будь ласка, вільно звертайтеся до нас, якщо вам знадобляться додаткові роз'яснення або ви захочете надалі ширше обговорити це питання", — йдеться в листі, підписаному Ельханом Мамедовим, керівником напрямку взаємодії з асоціаціями-членами ФІФА.

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 грудня, стала відома група збірної України у відборі ЧС-2026. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров уже дав свій коментар стосовно жеребкування.