Україна

Житомиряни хочуть віддати своїх гравців в оренди.

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань висловився про роботу клубу на трансферному ринку. Його слова наводить офіційний сайт "вовків".

"Ми зараз сконцентровані, щоб Майсурадзе, Матич та Віалле отримали достатньо ігрової практики. Наше завдання №1 зараз — знайти клуби для цих хлопців, щоб вони грали. Ми на них розраховуємо, не відмовляємося від них. Зараз дуже важливо, щоб ці гравці, які є представниками молодіжних збірних Грузії та Хорватії, мали ігрову практику.

На сьогодні, якщо вони будуть у нашій команді — то матимуть мало ігрової практики, не так, як нам хотілося б. Для прогресу це не дає змоги гравцю бути задоволеним. Тому на найближчі пів року ми б хотіли, аби всі гравці отримали ігрову практику в іншому клубі. Бажано, щоб це були клуби, які грають з м’ячем, на м’ячі, щоб вони розвивалися.

Звісно, ми довіряємо команді, ми хочемо з цими гравцями працювати. Тому зараз, на сьогоднішній день, ми не можемо кричати: нам мало, нам когось не вистачає. Ми хочемо працювати з цими гравцями, хочемо, щоб футболісти якомога швидше наші вимоги виконували на футбольному полі. З часом, я думаю, що буде видно — чи потрібне підсилення, чи не потрібне", — заявив Ротань.