Ліга конференцій

Football.ua разом із betking представляє прев'ю поєдинку кваліфікації Ліги конференцій, який відбудеться 7 серпня, розпочавшись о 21:00.

Українське Полісся в рамках третього раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2025/26 прийматиме угорський Пакш (перший матч).

ЧЕТВЕР, 7 СЕРПНЯ, 21:00. СТАДІОН ТАТРАН, ПРЯШІВ (СЛОВАЧЧИНА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЙОАКІМ ЕСТЛІНГ (ШВЕЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА КИЇВСТАР ТБ

Полісся розчарувало вболівальників першим єврокубковим матчем під керівництвом Руслана Ротаня. Приймаючи в Словаччині ФК Санта-Колома саме "вовки" відкрили рахунок, пізніше не знайшовши відповіді на два гола у виконанні суперника. Проте, впевнена виїзна звитяга з рахунком 4:1 дозволила клубу з Житомира перервати життя жартів про "підйом андоррського футболу".

На тлі позитиву у вигляді першого в своїй історії виходу до наступного, хоч і кваліфікаційного, але все одно єврокубкового раунду, Полісся стартувало в новій кампанії УПЛ виїзним поєдинком із Карпатами у Львові. Центральне протистояння першого туру чемпіонату України-2025/26 завершилося на користь підопічних Ротаня (2:0).

Володар Кубка Угорщини-2024/25 у свою чергу стартував не в Лізі конференцій, а в Лізі Європи. Там румунський ЧФР Клуж розібрався з Пакшем (загальний рахунок — 0:3), відправивши угорців боротися зі словенським Марибором за участь у третьому раунді кваліфікації ЛК. Мінімальний успіх удома (1:0) і нічия на виїзді (1:1) дозволили підопічним Дьйордя Богнара досягнути бажаного результату.

Матчі Пакша в поточному сезоні чемпіонату сусідньої для нас країни були помітно яскравішими, особливо для вболівальників цього клубу. Колектив Богнара в першому турі поділив очки з Дьйором на власному полі (3:3), тоді як у другому — розгромив на виїзді Кішварду (5:1). З "атомною командою" потрібно бути вкрай обережним, адже потенціал і клас її виконавців значно вищий за потенціал і клас ФК Санта-Колома.

Зазначимо, що переможець пари в плей-оф відбору ЛК зустрінеться з італійською Фіорентиною.

За версією betking, сьогодні більші шанси на успіх мають підопічні Руслана Ротаня. Так, на перемогу Полісся можна поставити з коефіцієнтом 2.35, тоді як потенційний успіх Пакша оцінюється показником 3.13. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.39.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Полісся: Кудрик — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Йосефі, Бабенко, Андрієвський — Гуцуляк, Гайдучик, Назаренко

Пакш: Ковачик — Кіньїк, Сабо, Вечеї — Хіноро, Віндекер, Папп, Хорват, Зеке — Д'юркич — Тот

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

