Ліга конференцій

Житомиряни готуються до матчу Ліги конференцій.

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань прокоментував майбутній матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій з угорським Пакшем. Його слова наводить офіційний сайт "вовків".

"Я сподіваюся, що з кожним матчем ми будемо виглядати все інтенсивніше й інтенсивніше. Інша справа — це відновлення. Я завжди забороняю гравцям казати про те, що важко. Ми вийшли сюди, тому повинні бути максимально сконцентрованими. Більше це стосується переїздів — десь це трохи додає дискомфорту, але ми не жаліємось та розуміємо, що готові до цього — й це найголовніше.

Слава Богу, всі хлопці здорові, всі хлопці в бойовому настрої, готові до завтрашнього матчу, все обійшлося без травм.

Пакш? Команда пройшла досить складного, хорошого суперника — Марібор. Ми також вивчили ці матчі. Що стосується безпосередньо гри Пакша — це вертикальна, силова команда. Нам буде непросто. Пакш активно пресингує, не залишає вільного простору. Як я вже казав раніше, нас очікує складне протистояння. Проти таких суперників важко працювати з м’ячем, особливо — виходити з-під тиску, будуючи атаку від оборони. Ми до цього готуємося й маємо бути максимально зібраними. І гра в позиції, і без м’яча — все відіграватиме ключову роль.

39-річний нападник Пакша Бьоде (найкращий бомбардир чемпіонату Угорщини — прим.)? Ми вивчали його дії, але варто відзначити й інших гравців — усі вони високі, атлетичні, з якими потрібно вміти вести силову боротьбу. Як діяти? Насамперед — не дати їм відчути комфорт. Коли такі габаритні форварди відчувають тілесний контакт із захисником — їм легше грати. Тому ми акцентували увагу на випередженні, підстраховці, мобільності. Щойно нападник втрачає це "відчуття" суперника — йому стає незручно.

У фізичному плані ми стаємо кращими, приходимо в тонус. Зараз ігровий ритм — ігровий цикл через два на третій, через три на четвертий. Мабуть, зараз більше уваги приділяється відновленню. Без розуміння нашої гри ми, скажімо так, не зможемо виглядати цілісною командою, тому акценти робимо на теоріях, на індивідуальних розмовах з гравцями. Пройде ще рік чи два — ми завжди будемо над цим працювати, тому що розуміння — це найголовніше в тому, як ми хочемо побудувати наш футбол, аби гравці розуміли його на 100%", — заявив Ротань.

Матч між Поліссям та Пакшем відбудеться сьогодні, о 21:00 за київським часом.