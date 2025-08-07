Україна

Форвард Шахтаря отримає хірургічне лікування після ушкодження у матчі з Епіцентром.

Нападник донецького Шахтаря Лассіна Траоре зазнав м’язового ушкодження під час поєдинку першого туру УПЛ проти Епіцентра, повідомляє пресслужба "гірників".

Як повідомив медичний департамент клубу, у футболіста діагностовано травму чотириголового м’яза стегна (квадрицепса). Для повноцінного відновлення Траоре необхідне оперативне втручання.

Про терміни відновлення наразі не повідомляється. У клубі побажали гравцеві якнайшвидшого повернення до гри.

