Україна

Є й більш цікаві варіанти на обрії.

Бразильський нападник донецького Шахтаря Кевін Маседо на початку нового сезону продовжує перебувати у відмінній формі, однак через травму не зможе допомогти команді в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА проти грецького Панатінаїкоса.

Тим часом вирішується доля можливого трансферу 22-річного виконавця цього літа.

Як повідомляють ЗМІ, "гірники" отримали пропозицію в 30 млн євро + 10 млн євро бонусів від лондонського Фулгема, але зрештою відхилили її.

Апетити Шахтаря зосереджені на більших прибутках, тоді як донеччани також усвідомлені про зацікавленість у їхньому гравці з боку кількох клубів із провідних чемпіонатів, зокрема — італійського Наполі.

Уже в новому сезоні Кевін за три матчі забив чотири голи та віддав два асисти.