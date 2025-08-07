Черговий Педрінью для "гірників".
Педрінью, getty images
07 серпня 2025, 15:10
Донецький Шахтар виявляє інтерес до лівого латераля бразильського Греміу U-20 Педрінью. Про це повідомляє портал portaldogremista.com.br.
За інформацією джерела, представники "гірників" цікавилися станом 18-річного гравця та уважно стежать за його успіхами в молодіжній команді Греміу.
Зазначається, що наразі Шахтар не робив офіційну пропозицію "мушкетерам" щодо талановитого бразильця. Незважаючи на інтерес з боку українського клубу, бразильця не поспішають вести переговори про продаж латераля, розраховуючи в майбутньому отримати за нього великі гроші.
Цього сезону Педрінью дебютував за першу команду Греміу, провівши два матчі в чемпіонаті штату Гаушу. Також на його рахунку 27 матчів за Греміу U-20, в яких він відзначився трьома голами та трьома результативними передачами.
