Фулбек Шахтаря приєднався до німецького клубу на правах оренди до завершення сезону.

Правий захисник донецького Шахтаря Георгій Гочолеішвілі продовжить кар’єру в німецькій Бундеслізі — футболіст орендований Гамбургом до кінця сезону-2025/26.

23-річний грузин приєднався до Шахтаря у січні 2023 року. За цей час він провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом та трьома результативними передачами.

У поточному сезоні Гочолеішвілі встиг взяти участь у чотирьох поєдинках за гірників у Лізі Європи та чемпіонаті України.

Гамбург, який повернувся до елітного дивізіону, готується до першого сезону в Бундеслізі після підвищення в класі.

