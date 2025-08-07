Фулбек Шахтаря приєднався до німецького клубу на правах оренди до завершення сезону.
Гіоргі Гочолеішвілі, фото ФК Шахтар Донецьк
Правий захисник донецького Шахтаря Георгій Гочолеішвілі продовжить кар’єру в німецькій Бундеслізі — футболіст орендований Гамбургом до кінця сезону-2025/26.
23-річний грузин приєднався до Шахтаря у січні 2023 року. За цей час він провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом та трьома результативними передачами.
У поточному сезоні Гочолеішвілі встиг взяти участь у чотирьох поєдинках за гірників у Лізі Європи та чемпіонаті України.
Гамбург, який повернувся до елітного дивізіону, готується до першого сезону в Бундеслізі після підвищення в класі.
