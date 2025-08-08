Україна

Коментар голкіпера Шахтаря після матчу кваліфікації ЛЄ.

Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник висловився про нічию в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА з Панатінаїкосом (0:0)

"Очікували, що зустріч буде складною, тим більше на виїзді. Місцями гра давалася, а подекуди – ні, тож вважаю, що результат є закономірним. Усе вирішиться в матчі в Польщі.

Не вдавалися окремі моменти в грі, проте загалом після дороги почувалися трохи важко. Але це не може бути виправданням – гратимемо й побачимо, що буде наступного тижня.

Як оцінюю власні дії? Зіграв добре, але вся команда – молодці. Ми не програли, але й не виграли, віддали всі сили, тож, повторюся, усе вирішиться в Польщі.

Чи вразив чимось суперник? Ми розбирали опонента і були готові. Якщо чесно, нічим не вразив", — сказав Різник.

