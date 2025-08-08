Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Донецький Шахтар за останній тиждень стикнувся з двома цікавими випробуваннями, а Арда Туран отримав чималу кількість інформації для роздумів. Дотиснути Епіцентр у чемпіонаті таки вдалось, дотиснути Панатінаїкос у кваліфікації єврокубків — ні. При цьому проблеми в обороні під час контратак і моменти в суперників відповідно були що там, що там. А отже доведеться працювати над тактикою значно глибше. Додають негативного осаду й травми, яких у "гірників" уже потрохи назбиралось для того, щоб говорити про кадрові кризи на окремих позиціях. І хоча результат гри на полі суперників за відчутної спеки, загалом, задовільний, прийдешній тиждень для Шахтаря виявиться дуже складним та насиченим.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на стадіоні стадіону Спірос Луїс (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Дмитро Різник — 9,0. По-справжньому блискучим цього вечора був лише один гравець на футбольному полі — воротар донецького Шахтаря. Бо з тими обертами, які суперники набирали наприкінці кожного з таймів, та моментами, які вони собі створювали, "гірники" могли б отримати й значно менш сприятливий підсумок зустрічі.

Вінісіус Тобіас — 6,5. Незадовго до початку гри стало відомо, що конкуренції праворуч у захисті в Шахтарі поменшало, а отже якщо бразильцю довірили місце в стартовому складі на єврокубкову гри, то він, напевно, захоче цим скористатись. Але дії Вінісіуса в атаці були напрочуд легко передбачуваними для суперників, і хоча позаду цього разу йому м’яч ніхто поміж ніг не прокидав, проте з таким профайлом максимально свої найсильніші якості Тобіас не продемонстрував.

Валерій Бондар (7,0) — Микола Матвієнко (7,0) — 7,0. Зіграти "на нуль" у важких умовах чужого поля та за шаленої спеки було принциповим завданням для пари центральних захисників Шахтаря, і в підсумку вони з ним упорались. Так, це був не бездоганний виступ, оскільки небезпека на ворота Різника таки приходила, проте все одно не полишало враження, до "гірники" дуже активно взялись прокачувати навички Бондаря та Матвієнка, і це дає помітні результати для обох.

Педріньйо Азеведо — 6,0. За великим рахунком, лівий фланг оборони Шахтаря цього вечора відпрацював навіть слабше за правий, оскільки занадто багато в кадрі було Факундо Пельїстрі та його небезпечних маневрів. А отже й Азеведо був не бездоганним у виконанні своїх обов’язків. У плані підключень до атаки — так само.

Олег Очеретько — 7,0. Півзахиснику Шахтаря знову дали трохи вільно подихати в центрі поля, допоки не зняли з гри Марлона й не було потреби грати суто в опорній зоні. І навіть кілька перспективних ситуацій у чужому було в Очеретька за таких умов, проте більшість сил він віддав у боротьбі, а під завісу зустрічі знову почав фолити на тлі втоми. Добре, що без наслідків.

Марлон — 6,0. На початку гри опорник "гірників" отримав попередження рівно за те, за що до цього пробачили Чірівелью, який узагалі ще в першому таймі назбирав п’ять фолів різного ступеня "жовтизни". І це вплинуло як на подальші дії Марлона, якого більш ретельно треба було страхувати Очеретьку, так і на заміну після перерви, бо Туран вирішив змінити підхід до матчу. Тоді ж, коли бразилець ще перебував на полі, його дії були дуже обережними та відповідно обмеженими.

Георгій Судаков — 6,5. Дуже не подобається провідному гравцю Шахтаря зміна акцентів у грі команди в атаці, але нічого — Судаков стомлено позіхає, але виконує ту роботу, яку хоче бачити від нього Туран. Але за таких кадрових обставин усе ж таки можна було б більше очікувати від гравця, який раніше тягнув на собі чи не всю гру в атаці для "гірників", тоді як у цьому матчі, якщо й діставався м’яч ніг Георгія перед чужим штрафним, то далі рішення ухвалювались ним із запізненням.

Аліссон — 7,0. Правий вінгер "гірників" залучав увесь наявний у нього арсенал атакувальних дій цього вечора, і мав один із найкращих моментів команди. Але не переграв воротаря в першому таймі. При цьому Аліссон звично відпрацьовував увесь фланг та почасти опинявся в зоні перед штрафним. Проте й греки не в якості глядачів прийшли на цей матч — індивідуально відпрацювали схвально, хоча й Кір’якопулоса на картку посадити таки вдалось.

Кауан Еліас — 6,5. Явно не видатний матч для нападника Шахтаря, який, виходить що, на своїй позиції залишився єдиним вибором для Турана на найближчий час. Але Панатінаїкос не залишав простору для того, щоб розбігатись із м’ячем, тоді як повноцінно відіграти роль стовпа Еліасу наразі ще не вдається. Проте асист на Аліссона в контратаці таки мав потенціал виконати — партнер не реалізував нагоду.

Невертон — 6,5. Не Кевін. Старався, працював, ризикував, імпровізував. Але не Кевін. Геть інший вплив на гру й підходи до розіграшу м’яча в атаці, до чого партнери явно не встигли звикнути. Очевидно, що греки переважали мініатюрного бразильця в габаритах, але він відповідав їм моторикою та швидкими рішеннями. Інколи працювало, після чого ставало гостро біля воріт, інколи ні. Але Туран фактично без варіантів нині на цій позиції.

Артем Бондаренко — 6,5. Заміна Бондаренка поперерві насправді була не тільки наслідками попередження у Марлона, а й банальною потребою додавати в контролі м’яча перед чужим штрафним. І Артем дав такий бонус команді в підсумку. Шкода, що ні до чого це так і не призвело.

Егіналду — на превеликий жаль, це була дуже котка історія. Але навіть три хвилини на футбольному полі цього вечора для нападника Шахтаря могли супроводжуватись забитим м’ячем. Що тепер робити Турану з двома травмованими центральними форвардами — незрозуміло.

Педріньйо да Сілва — 6,5. Гарячими замінами могло б стати рішення Турана посеред другого тайму, якби Егіналду вдався б трошки кращий удар із передачі партнера одразу після появи на полі. Цього разу да Сілву використовували праворуч у атаці, хоча він усе одно тяжів до правого флангу, аж допоки там не активізувався Швед. Але всі ці ротації, здається, трохи збили налаштування Педріньйо, із якими йому місце на полі надавав тренер.

Мар’ян Швед — 7,0. Гарний вихід на заміну для гравця, якого ми, скоріше за все, навіть зможемо побачити в наступному матчі проти рідних для Шведа Карпат. Бо з цими травмами складається враження, що проблема може бути й у надмірному навантаженні. І Мар’ян показав, що він здатен вловлювати хід подій на полі безпосередньо на льоту та мав відмінний гольовий момент із фірмовим ударом. Воротар потягнув, а могла б вийти ідеальна заміна.