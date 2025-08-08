Ліга Європи

Арда Туран проаналізував гру з греками.

Головний тренер Панатінаїкоса Арда Туран прокоментував суху нічию з Панатінаїкосом в матчі третього раунду кваліфікації ЛЄ.

– Я не задоволений рахунком, але задоволений грою. Ми розпочали з простих втрат м’яча, але згодом заволоділи контролем над м’ячем і домінували. Поважаємо стратегію нашого суперника – Панатінаїкоса, знали, що вони будуть ефективними під час стандартних положень і переходів з оборони в атаку. А такі моменти і справді були під час гри.

У другому таймі вже була та гра, яку ми хочемо бачити. Ми контролювали м’яч і перебіг усього матчу. Коли граєш проти такого суперника, як Панатінаїкос, потрібно правильно діяти в ігрових епізодах. На мою думку, ми припустилися кількох помилок щодо цього. Загалом я задоволений прогресом гри, але у штрафному майданчику, коли ми туди дістаємося, потрібно більше горіти бажанням забити, потрібно це відчути. Бо така гра цього вимагає. Іноді ми, можливо, були надто спокійними у штрафному, а треба розуміти цінність того, що вдалося довести м’яч до фінальної стадії.

Можливо, для цього немає тактики, але ми подумаємо, як це покращити. Будемо працювати. Я задоволений грою своїх футболістів. Непросто здійснювати всі ці перельоти й грати кожні три дні. Наше бачення – одна команда, одна родина. І ми дотримуватимемося цього шляху. Я пишаюся своїми гравцями, — сказав тренер.

