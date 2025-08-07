Ліга Європи
07 серпня 2025, 23:00
Шахтар розписав важку мирову з Панатінаїкосом
Неоднозначний виступ команди Арди Турана на полі суперників.
Панатінаїкос — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Панатінаїкос — Шахтар 0:0
Панатінаїкос: Дронговські — Коцірас, Палмер-Браун, Туба, Кір’якопулос (Младенович, 56) — Максимович, Чірівелья (Черін, 56) — Пельїстрі, Тете (Зарурі, 68), Джуричич (Сіопіс, 56) — Свідерські (Єремеєфф, 81).
Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Марлон (Бондаренко, 46), Судаков — Аліссон (Педріньйо да Сілва, 73), Еліас (Егіналду, 73, Швед, 76), Невертон.
Попередження: Марлон, Чірівелья