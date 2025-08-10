Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 10 серпня 2025 року.

Колос із Ковалівки у матчі другого туру УПЛ у гостях здобув мінімальну перемогу над житомирським Поліссям (1:0).

Єдиний і переможний гол у матчі був забитий на старті другого тайму, коли на 47 хвилині Юрій Климчук опинився в потрібному місці у потрібний час перед воротами суперника, де до нього відскочив м'яч від стійки.

Для Колоса це була друга перемога поспіль після успіху у матчі з Кривбасом, а для Полісся це перша поразка після перемоги над Карпатами.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Колос в рамках другого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Полісся — Колос 0:1

Гол: Климчук, 47.

Полісся: Кудрик — Хадрой (Кравченко, 61), Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Таллес Коста, Мельниченко (Бабенко, 67), Йосефі (Караман, 46) — Назаренко, Гайдучик (Філіппов, 61), Гонсалвеш (Гуцуляк, 61).

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Е. Краснічі, Цуріков — Гагнідзе (Демченко, 90), Теллес, Ррапай (А. Краснічі, 82) — Кане (Алефіренко, 46), Климчук (Гусол, 75), Велетень (Третьяков, 75).

Попередження: Понєдєльнік, Цуріков.