Україна

Короткотривала угода.

Український фланговий захисник Єгор Поправка минулого року дебютував у складі основної команди ковалівського Колоса в рамках Прем’єр-ліги.

Однак загальний доробок 21-річного виконавця за попередню кампанію в підсумку сягнув лише 16 зіграних поєдинків.

І для того, щоб розвиток юнака не спинявся, у клубі цього літа ухвалили рішення про необхідність оренди для футболіста.

Представник Першої ліги ЮКСА в цьому плані зорієнтувався швидше за інших та запропонував "колоскам" узяти Поправку в оренду до кінця 2025 року.

Про перехід гравця при цьому Колос оголосив лише сьогодні, тоді як Єгор уже встиг напередодні зіграти тайм у програному матчі полтавській Ворсклі (0:3).