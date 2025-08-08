Ліга конференцій

Football.ua оцінює дії футболістів Полісся в поєдинку кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

1 – 1 – 1. Усі можливі підсумки протистоянь зібрали українські клуби на цьому єврокубковому тижні, і за "одиничку" в графі "Перемоги" відповідає саме житомирське Полісся. Протистояння проти угорського Пакша відзначалось тим, що суперники не мали повної картини щодо гри один одного, бо банально є нечастими гостями-початківцями на міжнародній арені. Але виявилось, що, окрім габаритів футболістів у атаці, географічним сусідам банально нічого протиставити "вовкам". Та й те не спрацювало. І якщо порівнювати андоррську Санта-Колому та "атомну команду" за рівнем побудови командних дій, то й для угорців футбол маленької країни на заході Європи буде "на підйомі". Залишилось лише закріпити досягнуте.

Football.ua оцінює гру футболістів Полісся у матчі на стадіоні Татран Арена (за 10-бальною шкалою).

Полісся Житомир

Євген Волинець — 7,5. У жодному з трьох матчів нового сезону до цього основний воротар Полісся не потрапляв до стартового складу, але цього разу повернувся до справ. І якщо в грі ногами у Волинця традиційно не все складається на краще, то в грі на лінії, навіть коли суперники завдають два удари в площину за весь матч. У тому, що "вовки" зіграли "на нуль" цього вечора, великий внесок їхнього воротаря. І системи VAR, звичайно, також.

Микита Кравченко — 8,0. Гарний матч у виконанні правого захисника Полісся, який міг у першому таймі спокійно ставати автором асисту під божевільної краси потенційний гол Андрієвського, але воротар суперників зірвав плани. У боротьбі на фланзі в контексті оборони Кравченко також не залишав шансів своїм суперникам.

Едуард Сарапій (7,5) — Данило Бескоровайний (8,0) — 7,5. Пакш славиться своїм габаритним нападом? Ну то й нехай. У Полісся на такий випадок є Бескоровайний, якому дали можливість себе проявити в цій грі, і він у підсумку свої дуелі в повітрі майже не програвав. При цьому більша частина з них припала саме на його партнера в центрі оборони, але й Сарапій не підвів. Хіба що попередження бельгійський арбітр для нього знайшов трохи натягнуте.

Богдан Михайліченко — 6,0. Це був цілком нормальний та впевнений поєдинок для лівого захисника Полісся, але у матчі-відповіді він не зіграє. Усе тому, що вирішив іти до кінця навіть тоді, коли команда вела в три м’ячі, а на годиннику арбітра спливав компенсований час. Як наслідок, зависоко підняв ногу в підкаті, влучив нею в суперника, ризик нанесення травми, справедливе вилучення. Якого можна було б і уникнути, а тепер доведеться страждати партнерам.

Богдан Лєднєв — 9,0. Позиції півзахисника в складі Полісся минулого сезону були невизначеними, але з приходом Руслана Ротаня ця невизначеність зникла. Лєднєву дали можливість себе показати з найкращого боку, і наразі все йде до того, що він охоче нею скористається. Гол + гольова передача цього вечора, і на цьому все могло б і не обмежитись для Богдана.

Руслан Бабенко — 7,0. Так чи інакше, а боротись проти цих габаритів гравців Пакша доводилось усім футболістам Полісся, і тим паче опорному півзахиснику, який зустрічав випади суперників у відповідь, коли решта гравців півзахисту й атаки займались більш цікавими справами попереду.

Олександр Андрієвський — 8,5. Ще один гравець Полісся, для якого цей матч можна занести виключно до позитивних оцінок. Андрієвський своїми підключеннями до штрафного з глибини остаточно вибив суперників із рівноваги ще в першому таймі, у наслідок чого вони його постійно втрачали. Гол у "стилі Марлоса" забити, на жаль, так і не вдалось, але більш "робочий" м’яч Олександр згодом таки оформив.

Олексій Гуцуляк — 7,0. Для Гуцуляка цей матч відзначився кількома дуже цікавими рішеннями в атаці, але загалом був сповнений більше бігової роботи в пресингу. Акценти були на іншому фланзі.

Олександр Філіппов — 6,5. Форвард-новачок Полісся й досі намагається призвичаїтись до нового колективу, і цього разу для нього видався матч без ударів у бік воріт суперників. І з програною боротьбою захисникам — ось, на кому габаритні гравці Пакша таки відігрались сповна.

Борис Крушинський — 9,0. Гравець лівого флангу атаки Полісся, а насправді лютий універсал, швидко збагнув, що на правому краю захисту опонентів усе дуже й дуже погано, тому Полісся, неначе той струмінь води під час повені, ринулось атакувати одним вектором і зрештою зламало чужу оборону. А у Крушинського на особистому рахунку в підсумку дві гольові передачі за одним і тим самим сценарієм.

Микола Гайдучик — 6,5. За рахунку 3:0 на табло виходив на поле резервний нападник Полісся, тож команда далі вже атакувала неохоче, і свого моменту Гайдучик так і не знайшов.

Олександр Назаренко — 6,5. Вінгер Полісся також не встиг пробити хоча б раз у бік воріт суперників цього вечора, і запам’ятався хіба що гарними передачами в розвитку атаки, окрім подач із флангів — вони в Назаренка не пішли. А ще саме проти Олександра сфолили в епізоді, після якого Полісся пропустило у власні ворота наприкінці гри. Напевно, це теж корисна дія в активі гравця.

Томер Йосефі, Таллес Коста, Анді Хадрой — останні заміни від Ротаня вже більше були покликані просто стабілізувати стан справ на полі й не допустити пропущеного м’яча. Трохи з виконанням глобального завдання не задалось, проте VAR усе виправив на користь Полісся.

