Кирило Нестеренко поділився своїми думками після гри з "пивоварами".

Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко прокоментував поразку своєї команди у матчі другого туру УПЛ проти Оболоні (0:1).

"Дуже шкода гравців. Ми намагалися, звісно, змінити той настрій, який був після наших невдалих дій з Кудрівкою. На жаль, цього не вийшло, але вважаю, що все ж таки психологічно команда була готова до цього матчу. І нам знову не вистачає реалізації наших гольових нагод. Тому що все, що ми робимо для того, щоб дійти до воріт суперника – на жаль, якщо ми не реалізовуємо, все це марно. Ми створюємо, але немає останньої крапки, і, на жаль, суперник забиває якісь фантастичні м’ячі.

Я казав після Кудрівки, що все, що я скажу, буде вважатися виправданням – так і є. Але ви ж дуже добре розумієте, що не тільки переїзди. Команда, яка грає в Європі, повинна ментально бути готовою грати навіть не через три дні. Ви добре знаєте, що не було навіть трьох днів після матчу з Партизаном. І одне діло, коли гравці виходять грати на 30-тисячному стадіоні, а інше – коли виходять грати тут, де, відверто, м’яч не рухається швидко, немає поливу на стадіоні. І це взагалі інше відчуття. Для того, щоб бути готовим до цих матчів через два-три дні, потрібно бути готовим ментально, перш за все. Ну і друге, звісно – фізичний стан. Так, були в нас деякі труднощі стосовно переїзду, стосовно налаштування на матч, але вважаю, команда була готова до цього матчу і фізично, і морально. Але трохи є зараз тиск – і гравці це відчувають після гри з Кудрівкою через цей результат. І це нам заважало бути більш варіативними у грі в атаці, як це було до цього, і потрібен був час.

Дуже важко назвати якісь часові рамки, але всі розуміють, що потрібен час для побудови команди. Не буває чудес. 12 гравців залишили клуб, приїхали нові люди, які мають мовний бар’єр. Не все так легко, як вважають інші. Дуже важливо зараз, що змінилися ролі в команді. Деякі гравці вийшли на нову роль – і для них це теж виклик. Я все ще чекаю, що хтось із наших гравців візьме на себе більш лідерські якості. Але потрібен час. Їм потрібно теж відчути один одного. Деякі гравці, які доєдналися до нас, не провели в команді ще навіть десять днів.

Звісно, я бачу, де в нас проблеми. Звісно, бачу, що зараз намагаються робити наші суперники. Не хочу зараз тут про це розмовляти дуже детально, але бачу. Звісно, будемо намагатися це все виправити, будемо працювати. Я розумів, що чекає мене, я ж не авантюрист якийсь. 12 гравців залишили клуб. Але маю бути відвертим. До того, як приїхав, чітке розуміння від керівництва є – і це додає сил і мені, і гравцям.

Бо якщо ми будемо аналізувати попередні успіхи Олександрії – вони теж не були за два місяці. Ні, потрібен був час. Але дуже важливо, щоб усі розуміли, куди ми йдемо. Я розумію, керівництво розуміє, гравці розуміють. Не можу сказати, що я спокійний, але я спокійний стосовно того, що є повне розуміння від клубу, перш за все. І далі йдемо, будуємо команду – це повинні усі розуміти.

Так, зараз трошки важко стосовно психологічного стану. Ніхто не хоче програвати, я теж не приїхав сюди, щоб програвати перші тури. Але якщо тверезо дивитися на ситуацію, всі розуміють, що Олександрію чекає перебудова, і потрібен час. Приїхали люди, яких дуже багато з вас навіть не знали, але так було і з Безеррою. Коли Безерра приїхав – хто знав Безерру перші півтора року? Ніхто не знав. Але потім усім показали, хто такий Безерра, хто такий Кампуш, знаєте всіх гравців, які були.

Теді Цара – це гравець, який зараз повністю концентрується на виступах в Олександрії. Так, у нього були гарні дні, були й погані дні, але Цара ще теж перебуває в процесі побудови себе як класного гравця. Він теж трошки шукає себе.

Ще раз говорю: ви дуже добре розумієте, що таке психологічна впевненість. Це те, чого зараз немає в нашій команді після цих матчів. Те, що бачив у матчах з Партизаном – вірю в цю команду, вірю в те, що гравці після деякого часу покажуть дуже гарний футбол, який буде подобатися всім", — наводить слова Нестеренка прес-служба "пивоварів".

