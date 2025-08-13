Україна

Коваль за час своєї роботи у клубі встиг попрацювати головним тренером.

Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового спортивного директора Юрія Дудника.

На своєму новому місці Дудник змінив Юрія Коваля, який працював у структурі луганського клубу понад 20 років на різних посадах, включаючи посаду виконувача обов'язків головного тренера.

Також зазначається, що за сімейними обставинами Коваль продовжить роботу в Олександрії, де відповідатиме за розвиток дитячого футболу.

"Складаються так обставини, що треба бути вдома, в Олександрії, допомагати дружині. Відчуття змішані, рішення непросте. Зоря завжди в моєму серці. Я вже просто не уявляю іншу емблему на футболці. Я багато команд тренував, але Зоря — це найвдаліший етап кар’єри. Велике дякую президенту клубу, керівництву команди, вболівальникам за довіру, за те, що знов відчув драйв тренерської роботи, емоції від єврокубкових матчів. Зараз дуже гарний тренерський штаб як в першій команді, так і в другій, тому впевнений, що все буде добре.

Всі моменти пам’ятаю – і боротьбу за виживання, і Прем’єр-лігу. Роботу з такими тренерами як Юрій Вернидуб, Віктор Скрипник, Патрік ван Леувен, Ненад Лалатовіч. Все це – щось нове, щось цікаве. Залишилось також в душі і це складно пояснити гравцям теперішньої Зорі — що таке Луганськ та повний стадіон Авангард. Ніхто не мав права грати погано. Це найяскравіша згадка. Зоря — це не просто слово, це бренд, це сила волі. Думаю, що мало команд, котрі могли б вижити в таких умовах, та ще й не просто вижити, а не розгубити свої бойові якості та постійно прогресувати", — сказав Коваль.

У перших двох турах Зоря зіграла внічию з ЛНЗ (0:0) і обіграла Кудрівку (2:1), набравши чотири очки.