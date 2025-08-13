Україна

Для криворізької команди це дев'ятий літній новачок.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання півзахисника Депортіво Райо Зуліано Андрусва Араухо.

Угода з 22-річним венесуельцем розрахована на п'ять років.

Нинішнього сезону Араухо провів 16 матчів, у яких відзначився однією гольовою передачею.

У минулій кампанії Андрусв був кращим у команді за кількістю виграних єдиноборств, а показник точності його передач зупинився на позначці — 88%.

У перших двох турах Кривбас набрав три очки і посідає восьме місце в УПЛ. У наступному турі криворіжці зіграють проти Зорі – 18 серпня.