Владислав Велетень, ФК Колос
16 серпня 2025, 11:58
Колос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з вінгером Владиславом Велетнем.
Деталі нової угоди з 22-річним українцем не розголошуються, тоді як попередній контракт було розраховано до літа 2026 року.
У минулому сезоні Велетень провів 27 матчів, у яких забив чотири голи та віддав п'ять гольових передач.
Після двох турів Колос набрав шість очок, здобувши перемоги над Кривбасом та Поліссям. Свій наступний матч Колос проведе сьогодні, 16 серпня, о 15.30. Суперником будуть львівські Карпати.