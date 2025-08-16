Україна

Деталі нової угоди з 22-річним українцем не розголошуються.

Колос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з вінгером Владиславом Велетнем.

Деталі нової угоди з 22-річним українцем не розголошуються, тоді як попередній контракт було розраховано до літа 2026 року.

У минулому сезоні Велетень провів 27 матчів, у яких забив чотири голи та віддав п'ять гольових передач.

Після двох турів Колос набрав шість очок, здобувши перемоги над Кривбасом та Поліссям. Свій наступний матч Колос проведе сьогодні, 16 серпня, о 15.30. Суперником будуть львівські Карпати.