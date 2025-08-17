Україна

Хавбек харків'ян поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Півзахисник харківського Металіста 1925 Іван Калюжний прокоментував перемогу своєї команди у матчі третього туру УПЛ проти Олександрії (4:1).

"Емоції позитивні. Приємно повернутися в Олександрію. Це був мій другий дім. Тут хороші роки моєї кар'єри, я безмежно вдячний усім олександрійцям за теплий прийом, за те, як вони за мене вболівали, коли я був гравцем місцевої команди. Зараз, коли я вже гравець Металіста 1925, вони також дуже добре ставляться до мене, за це я дуже вдячний. А емоції дуже позитивні, здобули першу перемогу й сподіваюсь, що таким чином ми стали на шлях перемог.

Найважливіше для нас було — це здобути перемогу. Забити на один м'яч більше, ніж команда-суперник. Ми розуміли, куди ми їхали, бо я грав у цій команді, з цими гравцями. Тут дуже кваліфіковані футболісти, тому очікувалася важка гра. Перший тайм це показав, бо було дві рівних команди на полі. Проте в другому таймі, мабуть, завдяки нашому швидкому голу, вдалося змінити хід поєдинку. Я дуже задоволений, що рахунок склався на нашу користь.

Нинішня Олександрія схожа на ту команду, в якій ви грали? Так, ще залишилися ті напрацювання, які були у нас з іншим тренером. Але зараз тут новий тренерський штаб, я не знаю, що вони будують та як вони хочуть грати. Це вже їхня кухня. Гра схожа, але є і відмінності", — сказав Калюжний в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія – Металіст 1925.