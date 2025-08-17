Україна

Ще одна травма у команді Арди Турана.

Наразі відбувається матч третього туру УПЛ, у якому донецький Шахтар зустрічається з рівненським Вересом.

На 34 хвилині зустрічі головний тренер "гірників" Арда Туран був змушений проводити заміну, щоб зняти з гри травмованого вінгера Аліссона Сантану. Замість нього на поле вийшов Кауан Еліас.

Характер травми та терміни відновлення 19-річного бразильця стануть відомі пізніше.

Нинішнього сезону Аліссон провів сім матчів, у яких забив чотири голи та віддав п'ять гольових передач.

