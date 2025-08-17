Україна

Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Вересом.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував перемогу своєї команди у матчі третього туру УПЛ проти рівненського Вереса (2:0).

"Хочу наголосити, як я й раніше згадував, що ми не застосовуємо такого поняття, як ротація. Це просто вибір найкращої 11 на конкретно взятий матч.

Звичайно, ми з самого початку очікували, що протистояння буде складним. Достойний опонент, також ми втомлені після важкого виступу в єврокубках. Сьогодні дуже важливо було знайти правильні рішення на полі та зуміти їх конвертувати на нашу користь.

Можна пригадати епізод матчу з Карпатами, коли в цілому ми провели непогану гру, але пропустили на останніх хвилинах. Також дуже складне протистояння було в Лізі Європи, де ми, на жаль, поступилися Панатінаїкосу, однак, як на мене, провели ідеальні обидва матчі.

Я впевнений, що ми продовжимо рухатися. Попри всі труднощі, ця команда зростатиме. Я дуже пишаюся своїми гравцями як сьогодні, так і загалом на дистанції. Я впевнений, що нас очікує світле майбутнє попри те, що деколи результат може бути не надто позитивним. Звичайно, коли він буде більш сприятливим для нас, то світле майбутнє настане якомога швидше. Однак у чому я точно переконаний – що ми перебуваємо на правильному шляху і результат прийде. Ми лише маємо продовжувати слідувати нашим патернам.

Всі гравці, які виходять як у стартовому складі, так і на заміну, знають, що у нас як команди є лише одна ціль і ми маємо їй слідувати. Серпень – дуже насичений місяць, складний у контексті всіх протистоянь. Якщо нам вдасться пройти цей період без втрат очок – то, звичайно, далі буде значно простіше, у нас буде час для загальнокомандного вдосконалення, повернуться гравці, які були травмовані раніше або вибули через інші причини.

Я впевнений, ми виконуємо чудову роботу станом на зараз як в атакувальному плані, так і в оборонному, особливо в оборонному. Можна побачити, наскільки команда зараз доволі небагато пропускає і в цілому наскільки надійною стала наша гра позаду. Звичайно, нам є ще багато в чому вдосконалюватися, але я впевнений: як тільки ми пройдемо цей складний місяць, нам буде значно простіше продовжувати наш процес зростання. І, користуючись нагодою, хотів би подякувати своїм гравцям за ту самовіддачу і за той рівень футболу та працьовитості, який вони демонструють станом на зараз", — сказав Туран в ефірі УПЛ ТБ.

