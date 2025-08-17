Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 17 серпня 2025 року.

Донецький Шахтар у матчі третього туру УПЛ у гостях обіграв рівненський Верес (3:0).

Команда Арди Турана змогла відкрити рахунок у компенсований час до першого тайму, коли голом відзначився Юхим Конопля.

Потім у середині другого тайму свій дебютний м'яч на дорослому рівні забив Вінісіус Тобіас, який вийшов на заміну замість травмованого Коноплі двома хвилинами раніше.

Також додамо, що у цій грі травму отримав вінгер Аліссон Сантана під час першого тайму, а Лукас Ферейра дебютував за донецьку команду, вийшовши на останні хвилини матчу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Шахтар в рамках третього туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Верес — Шахтар 0:2

Голи: Конопля, 45+2, Вінісіус, 62.

Верес: Кожухар — Стамуліс, Гончаренко, Ціпот, Вовченко, Сміян — Кльоц (Куція, 46), Харатін (Годя, 85), Бойко (Кучеров, 72) — Ндукве (Шарай, 72), Воллі (Стень, 46).

Шахтар: Різник — Конопля (Вінісіус, 60), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо (Азарові, 90+2) — Бондаренко (Лукас, 90+2), Очеретько, Судаков — Аліссон (Еліас, 34), Педріньйо да Сілва (Марлон Гомес, 90+2), Невертон.

Попередження: Гончаренко, Бойко.