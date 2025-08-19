Захисник львівських Карпат допоможе команді у відборі на чемпіонат світу.
Центральний оборонець львівських Карпат Владислав Бабогло знову приєднається до національної збірної Молдови. Про виклик гравця повідомила пресслужба клубу.
Збірна Молдови проведе навчально-тренувальний збір із 1 по 10 вересня. У цей період команда зіграє два офіційні матчі у рамках відбору на чемпіонат світу: 5 вересня вдома проти Ізраїлю та 9 вересня на виїзді з Норвегією.
Бабогло виступав за юнацькі та молодіжні збірні України, але на дорослому рівні представляє Молдову. У складі національної команди він уже провів 15 поєдинків та відзначився двома голами.