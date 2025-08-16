Україна
Колос у меншості втримав нічию проти Карпат
Перша втрата очок для команди Руслана Костишина в новому сезоні, а для колективу Владислава Лупашка це був черговий матч без перемоги в чемпіонаті.
Колос — Карпати, фото ФК Колос Ковалівка
16 серпня 2025, 17:54
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Колос — Карпати 1:1
Голи: Климчук, 20 — Краснопір, 68
Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Е. Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Теллес (Демченко, 90+4), Ррапай — Алефіренко (Третьяков, 64), Климчук (Гусол, 63), Велетень (Салабай, 75).
Карпати: Кліщук — Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко — Чачуа (Клименко, 56), Альварес, Шах (Краснопір, 56) — Костенко (Квасниця, 80), Ігор, Вітор (Карабін, 46).
Попередження: Алефіренко — Чачуа, Альварес, Мірошніченко, Педрозу, Бабогло
На 35-й хвилині був вилучений Аріналдо Ррапай (Колос) (грубе порушення).