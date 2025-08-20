Україна

Олександр Яцик розповів про свій шлях від клубної Академії до основи Динамо.

Півзахисник київського Динамо Олександр Яцик розповів історію свого шляху від академії "біло-синіх" до основного складу киян.

"Найщасливіший спогад академії – це Юнацька Ліга УЄФА. Там грають академії топ рівня, які виховують дуже непоганих футболістів. Коли забивав Баварії та Депортіво – мав чудові відчуття.

Минулі два роки у Зорі пішли мені на користь. Змінилося багато тренерів, я попрацював під керівництвом різних наставників, які сповідували різний стиль гри. Думаю, готовий створювати більшу конкуренцію в Динамо, ніж два роки тому.

Дебютний гол за Динамо проти Руха? Дуже хотілося забити за першу команду якомога швидше після повернення. Це для мене поштовх працювати далі та грати ще краще. Я живу сьогоднішнім днем, не можу зазирнути у майбутнє. Тож працюємо

Команда мрії Динамо усіх часів? Шовковський, Сілва, Забарний, Віда, Миколенко, Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, Ярмоленко, Циганков, Ванат", — наводить слова Яцика прес-служба клубу.

