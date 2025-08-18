Ліга Європи

Жарко Лазетич поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з киянами.

Головний тренер ізраїльського Маккабі Тель-Авів Жарко Лазетич прокоментував прийдешні матчі проти київського Динамо у плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

"Матчі з Динамо матимуть величезне значення для нашої команди. Проте ми вважаємо, що маємо достатньо сил, щоби вибити цього суперника з Ліги Європи. Потрібно пробитися в наступний раунд", – наголосив Лазетич.

Сербський наставник також підкреслив глибину складу та налаштованість своїх підопічних. "У нас є величезний вибір футболістів, які готові будь-якої хвилини вийти на поле. За три дні ми ще краще підготуємося до суперника з України", – додав тренер в коментарі офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, матч Маккабі Тель-Авів – Динамо Київ пройде у сербському містечку Бачка-Топола на стадіоні TSC Arena, у четвер, 21 серпня, о 21:00.