Ліга Європи

Дор Тургеман продовжить кар’єру у США, підписавши контракт із Нью-Інгленд Революшн.

Напередодні матчу плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти київського Динамо, Маккабі Тель-Авів залишився без найдорожчого гравця складу.

21-річний ізраїльський нападник Дор Тургемана прийняв рішення перейти до чемпіонату MLS, де виступатиме за Нью-Інгленд Революшн. Найближчим часом він вирушить до США для проходження медичного огляду та підписання контракту.

За інформацією Луки Бендоні, Маккабі отримає за цей трансфер шість мільйонів євро, ще один мільйон передбачений у вигляді бонусів. Варто зазначити, що за даними Transfermarkt, ринкова вартість Тургемана становить 4,5 мільйона євро, що робить його найдорожчим футболістом клубу.

У минулому сезоні молодий форвард провів 44 матчі, у яких забив 20 голів та віддав чотири результативні передачі.