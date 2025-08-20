Ліга Європи

Олександр Шовковський може розраховувати на 25 гравців.

Київське Динамо прибуло до Сербії для проведення першого матчу раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти ізраїльського Маккабі Тель-Авів. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Вчора вранці, 19 серпня, кияни провели тренування у Львові, після чого вирушили до польського містечка Жешув, звідки літаком вилетіли до столиці Сербії – Белграда. Команда кілька днів базуватиметься у містечку Новий Сад.

У першому матчі головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський зможе розраховувати на 25 гравців.

Воротарі: Нещерет, Моргун, Ігнатенко, Суркіс.

Захисники: Тимчик, Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак, Вівчаренко, Біловар, Захарченко.

Півзахисники: Ярмоленко, Буяльський, Піхальонок, Кабаєв, Шапаренко, Бражко, Волошин, Яцик, Торрес, Михайленко.

Форварди: Ванат, Герреро, Пономаренко.

Нагадаємо, матч Маккабі Тель-Авів – Динамо Київ відбудеться у четвер, 21 серпня, о 21:00.