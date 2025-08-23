Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/32 фіналу Кубку України, у якому зіграють одеський Чорноморець та луганська Зоря.

Одеський Чорноморець та луганська Зоря зіграють у 1/32 фіналу Кубка України на стадіоні Чорноморець.

Олександр Кучер, після нічиєї проти полтавської Ворскли (0:0), використав із перших хвилин Ющишина у воротах, тоді як Кратов зіграє в трійці в центрі оборони, Райс розташується в опорній зоні, а над ним у півзахисті гратимуть Лопирьонок, Робакідзе та Пшеничнюк. Кіріл Попов виступатиме в парі нападників.

Віктор Скрипник, на тлі поразки від криворізького Кривбасу (2:3), залучив до стартового складу Турбаєвського до рамки воріт, тоді як Янич та Вантух гратимуть у захисті, а Руан та Попара розташуються в центрі поля. Маткевич виступатиме ліворуч в атаці.

Чорноморець: Ющишин — В. Єрмаков, Кратов, Ракіцький — Райс — Лопирьонок, Робакідзе, Пшеничнюк, Осман — К. Попов, Хобленко.

Запасні: Вічний, Романюк, Скиба, Сухар, Рязанцев, Степовий.



Зоря: Турбаєвський — Пердута, Джордан, Янич, Вантух — Руан, Попара, Мічин — Слесар, Будківський, Маткевич.

Запасні: Сапутін, Косівський, Башич, Ескінья, Жуніньйо, Малиш, Дришлюк, Саленко, Кораблін, Вакула, Андушич, Горбач.



Гра Чорноморець — Зоря почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.