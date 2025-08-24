Україна

Слідкуйте за матчем з Football.ua.

Сьогодні, 24 серпня, відбудеться матч 1/32 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому між собою зіграють дві аматорські команди – Колос Полонне з хмельницької області та Нафтовик-Долина з івано-франківської області.

Поєдинок пройде у Полонне на стадіоні Полонь. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Колос Полонне — Нафтовик-Долина: