Україна

Завершився ще один кубковий поєдинок.

У черговому матчі 1/32 Кубку України криворізький Кривбас у гостях впевнено обіграв Куликів-Білку з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі було відкрито на початку другого тайму, коли на 51 хвилині Бар Лін прийняв м'яч у штрафному майданчику суперника, після чого проштовхнув його повз воротаря.

Через три хвилини Єгор Твердохліб реалізував пенальті після гри рукою у штрафному майданчику.

Ще за дві хвилини Бар Лін неймовірним ударом з-за меж штрафного майданчика вразив дальню дев'ятку воріт команди зі львівської області, оформивши дубль.

Куликів-Білка — Кривбас 0:3

Голи: Бар Лін, 51, 56, Твердохліб, 54 (пен).