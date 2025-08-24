Завершився ще один кубковий поєдинок.
ФК Кривбас
У черговому матчі 1/32 Кубку України криворізький Кривбас у гостях впевнено обіграв Куликів-Білку з рахунком 3:0.
Рахунок у матчі було відкрито на початку другого тайму, коли на 51 хвилині Бар Лін прийняв м'яч у штрафному майданчику суперника, після чого проштовхнув його повз воротаря.
Через три хвилини Єгор Твердохліб реалізував пенальті після гри рукою у штрафному майданчику.
Ще за дві хвилини Бар Лін неймовірним ударом з-за меж штрафного майданчика вразив дальню дев'ятку воріт команди зі львівської області, оформивши дубль.
Куликів-Білка — Кривбас 0:3
Голи: Бар Лін, 51, 56, Твердохліб, 54 (пен).