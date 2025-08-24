Україна

Відбувся черговий кубковий матч.

Сьогодні, 24 серпня, тривають матчі 1/32 Кубку України — у першому матчі львівські Карпати в гостях розгромили криворізький Пенуел із рахунком 8:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 24 хвилині, коли Володимир Адамюк головою замкнув подачу з правого флангу. Потім наприкінці першого тайму Адамюк оформив дубль, гарно перекинувши м'яч через воротаря.

На початку другого тайму Карпати під пресингом змусили помилитися суперника перед своїми воротами, а Ігор Краснопір збільшив перевагу "левів". Через сім хвилин Пауло Вітор відзначився гарним голом із лівого краю штрафного майданчика.

Ще за сім хвилин Владислав Клименко завершив класну комбінацію команди Владислава Лупашка. Через п'ять хвилин Патрісіо Танда з того ж лівого краю штрафного майданчика вразив ворота суперника, забивши шостий м'яч своєї команди.

Потім своїм голом відзначився Бруніньйо, який обігрався у стінку з Фабіано та гарно пробив повз воротаря з меж штрафного майданчика. Остаточну крапку в матчі поставив Ігор Невес, який у контратаці реалізував вихід віч-на-віч.

Пенуел — Карпати Львів 0:8

Голи: Адамюк, 24, 42, Краснопір, 48, Пауло Вітор, 55, Клименко, 62, Танда, 67, Бруніньйо, 83, Ігор Невес, 90.