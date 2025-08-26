Україна

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса оголосив склад команди на матч кваліфікації Євро U-21 проти Литви, який відбудеться 5 вересня. До заявки увійшли 24 гравці:

Голкіпери: Владислав Крапивцов (Жирона), Ілля Попович (Кішварда), Іван Пахолюк (Колос).

Захисники: Ілля Крупський (Металіст 1925), В’ячеслав Кульбачук (Дебрецен), Микола Киричок (Карпати), Андрій Кітела, Богдан Слюбик (обидва — Рух), Микола Огарков (Олександрія), Сергій Корнійчук (Полісся), Данієль Вернаттус (Металіст).

Півзахисники: Олег Федор, Артур Шах (обидва — Карпати), Роман Саленко (Зоря), Рамік Гаджиєв (Металіст 1925), Тімур Тутєров (Сандерленд), Геннадій Синчук (Монреаль), Данило Кревсун (Боруссія Дортмунд), Максим Мельниченко (Полісся), Артем Гусол (Колос), Іван Варфоломєєв (Лінкольн Сіті).

Нападники: Артем Степанов (Нюрнберг), Матвій Пономаренко (Динамо), Олександр Пищур (Дьйор).

