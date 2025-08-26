Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Синьо-жовті проведуть домашню зустріч на стадіоні Краковія, який вже добре знайомий команді.

Збірна України визначила місце проведення свого домашнього матчу відбіркового турніру чемпіонату світу-2026 проти Азербайджану.

Поєдинок відбудеться 13 жовтня у польському Кракові на стадіоні Краковія, який вміщує понад 15 000 глядачів, повідомляє УАФ.

Ця арена вже добре знайома українській команді. У жовтні 2016 року тут відбувся матч відбору ЧС-2018, у якому синьо-жовті завдяки голам Артема Кравця, Андрія Ярмоленка та Руслана Ротаня здобули перемогу над Косово з рахунком 3:0. А у вересні 2022 року на цьому ж стадіоні Україна зіграла внічию 0:0 із Шотландією у Лізі націй.

Раніше Ребров оголосив склад збірної України на матчі відбору ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану.