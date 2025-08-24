Україна

Металіст 1925 вибив Оболонь із 1/32 фіналу Кубка України

Команда Олександра Антоненка вперше в сезоні опинилась у ролі наздоганяючої за ходом зустрічі й не впоралась із цим тиском.

Металіст 1925 — Оболонь, фото ФК Металіст 1925

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Металіст 1925 — Оболонь 2:0

Голи: Петер, 8, Дубко, 88 (авт.)



Металіст 1925: Варакута — Крупський, Салюк, Шабанов, Капінус (Мартинюк, 55) — Забергджа (Калітвінцев, 55), Калюжний, Литвиненко — Гаджиєв (Арі, 83), Петер (Мба, 55), Рашиця (Антюх, 62).



Оболонь: Федорівський — Суханов (Устименко, 63), Приймак, Ломницький (Семенов, 81), Дубко, Є. Прокопенко (Слободян, 69) — Мединський, Кулаковський (Чех, 69), Черненко, Блізніченко (Є. Шевченко, 46) — Нестеренко.



Попередження: Капінус, Арі — Є. Прокопенко