Україна

Національна команда Глейкера Мендози веде боротьбу за вихід на ЧС-2026.

Лівий вінгер Кривбасу Глейкер Мендоза отримав виклик до збірної Венесуели, передає офіційний сайт криворізького клубу.

Венесуельська національна команда у вересні проведе матчі проти Аргентини на виїзді (5-го) і Колумбії вдома (10-го). Підопічні Фернандо Батісти все ще мають шанси здобути пряму путівку на ЧС-2026.

Після 16-ти зіграних поєдинків вони йдуть сьомими (із десяти) у турнірній таблиці південноамериканського відбору, маючи 18 очок. Зазначимо, що місця в топ-6 дозволяють вийти на мундіаль напряму, тоді як сьома сходинка є зоною перехідних матчів.

Мендоза дебютував за збірну Венесуели у січні 2025 року, двома місяцями пізніше провівши свій другий поєдинок. У чотирьох протистояннях Кривбасу в сезоні-2025/26 Глейкер відзначився одним голом і трьома асистами.

Зазначимо, що за "червоно-білих" виступають іще четверо венесуельців, а саме Карлос Рохас, Андрусв Араухо, Карлос Парако й Майкен Гонсалез.