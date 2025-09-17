Україна

Слідкуйте за матчем з Football.ua.

Сьогодні, 17 вересня, відбудеться матч 1/16 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому Олександрія зустрінеться з київським Динамо.

Поєдинок пройде в Олександрії на стадіоні КСК Ніка. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Олександрія — Динамо Київ:

Після п’яти матчів УПЛ Олександрія здобула три очки і займає третє з кінця місце у таблиці, а у Динамо 13 балів після та перша позиція відповідно. Команди проводять лише перші матчі в поточному розіграші Кубка.