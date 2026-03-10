Іспанія

Президент каталонського клубу назвав польського форварда ключовою частиною проєкту команди.

Президент Барселони Жоан Лапорта заявив, що клуб зацікавлений у продовженні контракту з нападником Роберт Левандовські, чия угода з каталонцями спливає наприкінці сезону.

Функціонер підкреслив важливість досвідченого бомбардира для команди, а також його роль у нинішньому проєкті Барселони. За словами Лапорти, поляк залишається одним із ключових футболістів клубу.

"Роберт — гравець із великим талантом, і коли виходить на поле — забиває голи. Він прийшов у момент, коли приєднатися до Барселони було непросто. І зробив це, покинувши клуб, яким захоплюється, — Баварію. Це було нелегко, але він показав, що справді хотів перейти саме сюди.

Він повністю адаптувався до Барселони, до міста і до всього, що його оточує. Мені подобається Роберт у всьому, що він робить. Він пряма людина і гравець, який дуже добре подорослішав як футболіст. У нього є пропозиції з Саудівської Аравії, і дуже серйозні, але він хоче залишитися тут", — цитує Лапорту видання Diario SPORT.

Нагадаємо, Левандовський приєднався до Барселони у 2022 році після переходу з Баварії та відтоді залишається одним із лідерів атаки каталонського клубу. У цьому сезоні поляк провів 33 матчі, забив 14 голів та віддав 3 асисти.