Наставник харків'ян поділився своїми думками після гри з Рухом.

Головний тренер харківського Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував перемогу своєї команди в матчі УПЛ проти львівського Руху (3:0).

"Ми дуже задоволені цим рахунком ігрою. Для нас було дуже важливо перемогти. Можна сказати дякую хлопцям за ставлення до сьогоднішнього матчу. Рухаємося далі.

Сподобалося багато чого з матчу: як ми діяли у пресингу, як працювали з м’ячем, які голи забили. Ми створили дуже багато моментів, і це для нас важливо. Але потрібно ще багато працювати над реалізацією. Уже готуємося до матчу з Шахтарем і будемо готуватися у Львові.

Я думаю, що команда на 100% виконала план на гру. Ми дивилися, як Рух грав у своїх останніх матчах — з Оболонню та Динамо. Знали, як вони будуть діяти, і вважаю, що добре спрацювали.

Механізм у нас такий: є молоді хлопці та більш досвідчені. Вони багато спілкуються між собою. Молоді дивляться на старших, як потрібно працювати, і це для них хороший приклад.

Ми рухаємося від матчу до матчу. У нас попереду наступний матч із Шахтарем. Це буде дуже важлива гра і для нас, і для них. Звичайно, якщо у нас буде шанс потрапити до єврокубків, ми зробимо все можливе, щоб ним скористатися", — наводить слова Бартуловича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — Металіст 1925.