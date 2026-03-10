Інше

Гравці активно ставили на матчі, включаючи ігри за участю своїх команд.

Керівництво американської ліги МЛС ухвалило рішення про довічну дискваліфікацію двох колишніх гравців Коламбус Крю — американського півзахисника Дерріка Джонса та ганського хавбека Йо Єбоа.

Розслідування виявило, що гравці активно ставили на матчі американського чемпіонату, включаючи ігри за участю своїх команд. Порушення були зафіксовані у сезонах 2024 та 2025 років.

На даний момент 29-річний Джонс перебуває у статусі вільного агента без клубу. Раніше він виступав за низку інших клубів МЛС. 28-річний Єбоа грає за китайський клуб Ціндао Хайню. У МЛС, окрім Коламбуса, він виступав за Лос-Анджелес.

"Після вивчення результатів розслідування МЛС дійшла висновку, що гравці активно робили ставки на футбол протягом сезонів 2024 та 2025 років, включно з матчами своїх власних команд.

В одному випадку обидва гравці поставили на те, що Джонс отримає жовту картку під час матчу 19 жовтня 2024 року, яку він і отримав", — сказано у заяві ліги МЛС.

При цьому ліга зазначила, що жодних доказів впливу ставок гравців на результати матчів своїх команд виявлено не було.