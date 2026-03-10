Ліга чемпіонів

Наставник парижан поділився своїми думками перед грою з Челсі.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував майбутній матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі.

"Ми готуємось у звичайному режимі та сповнені мотивації, бо граємо у найкращому у світі клубному турнірі. Це дуже важливо для нас, і гра на Парк-де-Пранс завжди особлива. Підтримка наших уболівальників для нас життєво потрібна. Ми раді можливості розділити ці моменти з ними і зробимо все можливе, щоб перемогти заради них.

У цих двох іграх відбудеться багато подій і не забуватимемо, що буде ще матч-відповідь. Ми хочемо виграти обидві та готуємося саме з цією метою. У подібних іграх багато різних аспектів, і важко сказати, які з них виявляться ключовими. Нам подобається володіти м'ячем, але ми знаємо, що суперник має висококласних гравців міжнародного рівня, тому обом командам буде складно.

Челсі — це чудова команда як з м'ячем, так і без нього, і вони дуже сильні як індивідуально, так і колективно, але ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з ними. Якщо говорити про англійські команди, то можна сказати, що це команди найвищого рівня, особливо в Лізі чемпіонів. Ми добре знаємо Челсі, тому що вже зустрічалися з ними, але відтоді у них змінився тренер та гравці, тому ми намагаємось бути максимально підготовленими, щоб виграти ці дві гри.

Найважливіше для мене — це якнайкраще підготуватися до цієї гри, що ми й зробили цього тижня. Цілком природно, що люди багато говорять про клуб та форму гравців, адже ми — ПСЖ. Ми продовжуємо старанно працювати, і у нас це добре виходить.

Я багато розмовляю зі своїми гравцями, але те, що я їм говорю про впевненість, завжди одне й те саме, незалежно від того, виграємо ми чи програємо. Ми багато говорили про це як індивідуально, так і колективно. Ми знаходимося в розпалі ключового моменту сезону, і ми можемо тільки радіти можливості грати такі матчі.

Позиція Бредлі Баркола частково залежить від команди. Ми знаємо, що всі гравці мають улюблену позицію, але де б Бредлі не грав на полі, він може допомогти команді, і це найголовніше. Ми та гравці вміємо адаптуватися, і все також залежить від того, як складається кожен конкретний матч", — наводить слова Енріке прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч ПСЖ – Челсі відбудеться завтра, 11 березня, о 22:00.