Команда Віталія Пономарьова максимально використала моменти на чужому полі.

На завершення розлогої програми дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги ми отримали протистояння у Рівному, де місцевий Верес мав пройти складне випробування у домашньому поєдинку проти черкаського ЛНЗ. А команда Віталія Пономарьова тим часом мала відійти від навіть більш складного протистояння проти житомирського Полісся тиждень тому (1:3) та відновити рух уперед усередині чемпіонської групи в турнірній таблиці.

Олег Шандрук при цьому вирішив кинути тактичний виклик своєму візаві за тренерським фахом, тож "червоно-чорні" предстали перед нами в динамічній побудові й постійно змінювали гру від схеми з чотирма до схеми з п’ятьма захисниками за рахунок Ігоря Харатіна в центральній зоні. Останній, до речі, був заведений на боротьбу проти Артура Рябова в центрі поля суперників, і це протистояння в підсумку вистрілило набагато раніше, аніж почала зароджуватись небезпека для воріт цього вечора.

ЛНЗ при цьому мав надмірно, як для свого стилю, м’яча в ногах, і знову команда Пономарьова мала складнощі з просуванням його до передньої лінії. Тривалий час черкаському колективу взагалі нічого не вдавалось зробити в атаці, а у суперників тим часом був повноцінний гольовий момент на 11 хвилині, коли на лівому фланзі штрафного Веслі отримав передачу Фабрісіо та без опіки пробив низом у ліву стійку чужих воріт.

Проте фокус ЛНЗ цього вечора полягав у тому, що гості взагалі не потребували значної кількості підходів до чужих володінь для того, щоб забивати голи. Наприклад, на 33 хвилині Дідик отримав подачу з правого флангу від Рябова та пробив у дальній кут. Перший удар у площину — перший гол. Виграний перший тайм. Суто спокій від колективу Пономарьова.

У другому таймі ЛНЗ намагався діяти так само, та й суперники далеко від свого малюнку не пішли. Але стало набагато більше боротьби, зіткнень та емоцій. А ще було чергове влучання в каркас воріт від футболіста Вереса, і цього разу долі можна дорікати за те, що забрала в нас шедевр чи не всього чемпіонату. Ціпот божевільним ударом через себе вкладав м’яч у дальню дев’ятку в центрі штрафного на завершення скидання ауту з лівого флангу на ближню стійку від Харатіна, але влучив у поперечину.

І це також було симптоматичним моментом. За декілька хвилин ЛНЗ проведе поодиноку атаку з виходом із власної половини через лівий фланг та Нонікашвілі, який дальнім пасом запустив, ні, не Проспера, а тепер уже Авуду, але новачок зіграв проти Гончаренка та Кожухаря в чужому штрафному ані трохи не гірше за свого попередника на вістрі атаки команди Пономарьова.

А вже коли емоції в грі трохи пішли на спадання, Верес пропустив і третій м’яч, бо банально не дограв подачу кутового з лівого флангу на ближню стійку в компенсований час, і Горін замкнув ударом головою навіс від Кузика. Три удари в площину — три голи. У рівненців натомість два влучання в площину та два в каркас, але очок за це не нараховують.

У наступному турі рівненський Верес зіграє в гостях у Кудрівки, а черкаський ЛНЗ прийматиме Олександрію.

Верес — ЛНЗ 0:3

Голи: Дідик, 33, Авуду, 78, Горін, 90+3

Верес: Кожухар — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Корнійчук (Сміян, 80) — Бойко, Харатін, Фабрісіо (Кльоц, 65) — Шарай (Баїя, 65), Ндукве (Вовченко, 73), Веслі (Гонсалвеш, 73).

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв — Рябов, Дідик, Пастух (Нонікашвілі, 76) — Микитишин (Авуду, 64), Ассінор (Якубу, 85), Кузик.

Попередження: Стамуліс — Пастух, Горін, Нонікашвілі